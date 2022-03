Ook zij waren niet van ‘Ier’: Josh Cullen niet de enige Iers international die niet in Ierland werd geboren

Josh Cullen kon via zijn grootouders langs vaders kant uitkomen voor Ierland, zelfs al is hij geboren in Engeland. Dat marchanderen is typisch voor de Britse nationale ploegen. Cullen is lang niet de enige die via een omweg voor The Boys in Green werd opgeroepen. Nog eens acht (!) spelers van de huidige Ierse selectie zijn eigenlijk niet geboren in Ierland.

James McClean (32, Wigan)

Geboren in Noord-Ierland

Toch Iers international: ondanks jeugdinterlands weigerde hij de A-selectie voor Noord-Ierland. “Als katholiek is het moeilijk om de Engelse vlaggen te zien, het volkslied of de liedjes van fans te horen. Ik voelde me er niet thuis.” Ontving na zijn keuze voor Ierland doodsbedreigingen, tot zelfs kogels in zijn brievenbus.

Shane Duffy (30, Brighton)

Geboren in Noord-Ierland

Toch Iers international: ook hij speelde in de jeugd voor de nationale ploeg van zijn ‘geboorteland’. Elke speler uit Noord-Ierland kan echter ook voor Ierland uitkomen. “En dat is wat ik altijd wilde, ook al was het moeilijk om Noord-Ierland de rug toe te keren na alles wat ze in mij investeerden.”

Mark Sykes (24, Oxford)

Geboren in Noord-Ierland

Toch Iers international: Wederom, een gewezen Noord-Ierse jeugdinternational. “Maar mijn keuze om te veranderen had niets met religie te maken. Mijn vrouw is protestant. Ik wil gewoon voor mijn land spelen.”

Callum Robinson (27, West Bromwich)

Geboren in Engeland

Toch Iers international: Speelde in de jeugd voor Engeland maar opteerde op zijn 23ste toch maar voor Ierland. Dat kon. Zijn vader is Jamaicaan, zijn mama is een Ierse. “Ik dacht er al langer aan. En voor mijn familie betekent het heel veel, zeker mijn mama.”

Scott Hogan (29, Birmingham)

Geboren in Engeland

Toch Iers international: Nooit jeugdinternational, wel pas Iers international via Ierse grootouders op zijn 24ste. Niet omdat hij hoopte op Engeland, wel omdat hij voordien interlandvoetbal te vroeg vond omdat hij te veel blessures kende.

Chiedozie Ogbene (24, Rotherham)

Geboren in Nigeria

Toch Iers International: De vreemde eend in de bijt. Geboren in Nigeria maar op zijn acht jaar naar Ierland verhuisd toen zijn vader daar een job vond. Contacteerde zelf de Ierse bondscoach. Wil een rolmodel zijn voor andere inwijkelingen.

Will Keane (29, Wigan)

Geboren in Engeland

Toch Iers international: als jeugdspeler van Man United veelvoudig jeugdinternational voor Engeland. Een A-selectie kwam er nooit. Debuteerde vorig jaar dan voor Ierland, waar zijn vader vandaan komt. Straf: tweelingbroer Michael kende als centrale verdediger van Everton een betere carrière en speelde al 17 keer voor Engeland.

Connor Ronan (24, St Mirren)

Geboren in Engeland

Toch Iers international: Speelde aan de zijde van Raheem Sterling en Lukas Nmecha in de Engelse U17 maar switchte nog in dezelfde maand. “Engeland riep me maar op voor de U17 toen Ierland me had geselecteerd. Ik wilde beide landen proberen en bij Ierland voelde ik me meteen thuis.” Zijn grootouders zijn Iers.