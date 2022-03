Jérémy Doku ontbreekt opnieuw op training, Simon Mignolet geeft als oudste speler het voorbeeld: “Als keeper ben je altijd een leider”

Simon Mignolet is met zijn 34 jaar de oudste speler in de selectie van de Rode Duivels voor de oefeninterlands tegen Ierland (zaterdag in Dublin) en Burkina Faso (dinsdag in Brussel). De doelman van Club Brugge moet het in deze interlandperiode zonder generatiegenoten doen. “De spelers voor me op het veld zullen jonger zijn en die kun je iets meer raad geven”, legde hij uit. De Duivels trainden donderdag ook opnieuw. Jérémy Doku was de enige die weer ontbrak.

“Ik heb meer dan 110 selecties bij de Rode Duivels en heb alles meegemaakt met deze ploeg”, begon Mignolet. “Ik heb al die jaren een doelman als Thibaut Courtois voor mij gehad. Dan zijn de 31 caps die ik verzamelde er nog vrij veel. Hopelijk kan ik er nog een paar wedstrijden bij doen, maar dat telt eigenlijk niet voor mij. Ik maak deel uit van een groep en het groepsgebeuren is ook het belangrijkste voor mij. Ik werd recent nog gevraagd naar mijn mooiste moment bij de Rode Duivels en dan zeg ik altijd de wedstrijden tegen Japan en Brazilië op het WK van 2018. Ik stond dan wel niet op het veld, maar je beleeft zo’n moment als groep.”

Mignolet lijkt bij afwezigheid van Courtois en Koen Casteels zaterdag in Ierland wel een zekerheid in doel. Voor hem zal een verdediging zonder ervaren pionnen als Toby Alderweireld en Jan Vertonghen postvatten. “Mijn rol in dit ‘camp’ is op zich niet anders dan anders”, weerlegde Mignolet. “Maar het klopt wel dat er meer jonge spelers zijn en dat ik hen meer info kan geven op het veld. Als keeper neem je altijd een leidersrol op, in deze interlandperiode doe ik dat samen met jongens als Youri (Tielemans, red.) en Thorgan (Hazard, red.). Daarom ben ik hier ook. Ik doe dat ook bij Club Brugge en bij al mijn vorige ploegen.”

© Isosport

Ook Thorgan Hazard sprak donderdag de pers toe. De 28-jarige winger kent vooralsnog geen topseizoen bij Borussia Dortmund, maar maakt zich geen zorgen. “Op het WK was ik invaller, op het EK vaak basisspeler. Ik groeide al bij de nationale ploeg en wil nog meer stappen zetten”, stak hij van wal. “Ik ben bijna 29, soms voel ik me wel wat vermoeider dan vroeger wanneer de wedstrijden elkaar snel opvolgen. Maar ik kan veel posities aan, bij Dortmund speelde ik dit seizoen ook al in een vijftal verschillende rollen.”

De selectie met enkel spelers die minder van 50 caps hebben, maakt volgens Hazard weinig verschil. “Naar mijn gevoel is de sfeer niet anders zonder de kaderstukken. De ambiance was en is goed bij de Rode Duivels. Op training doen we ook regelmatig een leuke oefenvorm.” Ook voor zichzelf ziet hij de komende twee oefeninterlands (zaterdag Ierland, dinsdag Burkina Faso) geen andere rol weggelegd nu de meest ervaren spelers er niet zijn. “Ik vind niet dat ik nu een andere rol heb als oudere speler in deze selectie. Zo veel nieuwe jongens zijn er ook niet bij. De jongere spelers weten wel wat ze moeten doen. Youri Tielemans heeft de meeste caps en is een natuurlijke leider, hij is een logische kapitein. Al zou ik de band ook wel graag dragen.”

© Isosport

© Isosport