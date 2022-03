Toeristen in Venetië krijgen deze zomer waterpistool om meeuwen weg te jagen

Aan de vistrap in Oostende pikken ze broodjes of maatjes uit de handen van nietsvermoedende badgasten. Maar in Venetië vormen agressieve en irritante meeuwen blijkbaar nog een veel grotere plaag. Ze vallen toeristen aan en pikken alles wat eetbaar is. Zelfs op de terrasjes verrassen ze toeristen en pikken het eten uit hun bord. Wie zich durft te verweren, maakt kennis met de grote sterke snavel van de dieren.

Maar ook aan ijskraampjes bijvoorbeeld vallen ze soms in formatie aan om er dan vandoor te gaan met likijsjes of warme wafels. En ze droppen uitwerpselen op toeristen en gebouwen.

“Het enorme aantal meeuwen is niet alleen vervelend omdat ze agressief en vervelend zijn, ze vormen ook een probleem de historische gebouwen en vooral voor de volksgezondheid en de hygiëne”, zegt Francesco Boemo, een hygiëne- en milieudeskundige die zetelt in de taskforce meeuwen.

Bacteriën

“Als een meeuw iets uit een bord pikt, zou je daar eigenlijk niet meer mogen van eten aangezien ze bacteriën in hun bek hebben waar mensen niet resistent tegen zijn, zodat zich een probleem kan stellen voor de volksgezondheid.”

“Een valkenier inhuren, een speciaal akoestisch systeem installeren of onaangename geuren verspreiden die door mensen niet waargenomen worden. Er is aan alles gedacht. Maar er was te veel tegenstand of het was te duur”, zegt Boemo.

Klanten gaan boos weg

“We zijn genoodzaakt om continu tafelkleden, borden en glazen te vervangen. Omdat ze vuil zijn door de uitwerpselen van de dieren of omdat ze stuk zijn na een aanval door meeuwen. Sommige klanten lachen erom, maar anderen worden boos en gaan weg. Terwijl we moeten vechten voor elke klant”, zegt de voorzitters van de horecafederatie.

Twee grote hotels, het Gritti Palace en Hotel Monaco & Grand Canal, gaan hun gasten nu uitrusten met wapens. Knaloranje waterpistolen voor alle duidelijkheid. Meeuwen kunnen niet alleen niet tegen de waterstraal, maar vooral de kleur schrikt hen af.

“Zodra ze de pistolen zien, vliegen ze weg. En in volle zomer, wanneer de temperaturen hier behoorlijk hoog kunnen oplopen, kan zo een waterpistool bovendien voor de nodige afkoeling zorgen”, zegt hoteluitbater Paolo Lorenzini.

Verschillende hotels en restaurants hebben al interesse getoond. Als het effectief helpt om meeuwen te verjagen, bestaat de kans dat alle toeristen deze zomer ‘gewapend’ lopen.