Jurgen Bakelants (27) schuldig bevonden aan roofmoord op Raymond Vantournhout (75)

Jurgen Bakelants (27) is donderdag na ruim vier uur beraadslaging schuldig verklaard aan de roofmoord op Raymond Vantournhout (75) uit Stabroek. De Antwerpse assisenjury vond het bewezen dat hij vier jaar geleden de Volkswagen Passat van de zeventiger had gestolen en dat hij hem zware slagen had toegebracht met de bedoeling om hem te doden.

Het slachtoffer werd op 9 februari 2018 rond 23.30 uur zwaargewond aangetroffen in de Populierenlaan in Stabroek, in de buurt van zijn woning. Een buurtbewoonster had de politie verwittigd, nadat ze gezien had hoe hij door een man in het struikgewas werd gesleurd. Die man stapte daarna in de Volkswagen Passat van Vantournhout en vertrok met gierende banden.

Het slachtoffer was zwaar toegetakeld aan het hoofd. Hij werd in comateuze toestand opgenomen in het ziekenhuis en overleed daar op 25 februari 2018 aan het opgelopen hersentrauma.

Bakelants ontkende niet dat hij de auto van Vantournhout had gestolen en dat hij daarbij geweld had gebruikt. Hij betwistte wel dat het zijn bedoeling was om het slachtoffer te doden. De beschuldigde beweerde dat hij zich niet meer kon herinneren welke slagen en schoppen hij had uitgedeeld, maar hij vermoedde dat hij zijn “volledig technisch kunnen als kickbokser” benut had. Bakelants erkende dat hij alle remmingen was verloren. “Wie zo tekeer gaat tegenover een 75-jarige man en hem dan bewusteloos en zonder hulp voor dood achterlaat in het struikgewas, heeft de intentie om te doden. Dat staat boven iedere redelijke twijfel vast”, motiveerde de jury.

Auto ‘lenen’

Bakelants had die avond bij het slachtoffer aangeklopt met het smoesje dat zijn moeder in het Middelheimziekenhuis was opgenomen met een hartaanval. Hij vroeg of hij de auto van Vantournhout mocht ‘lenen’. Het slachtoffer, dat altijd iedereen wilde helpen, had aangeboden om hem naar de parking van het ziekenhuis te rijden.

Uit de beelden van de parking aan het Middelheimziekenhuis bleek dat de beschuldigde daar een eerste maal geweld had gebruikt tegen het slachtoffer. Aangezien Vantournhout daarna nog in staat was om zelf in de auto plaats te nemen, moesten er volgens de jury in een tweede fase nog meer slagen zijn gevallen. Ofwel ergens onderweg, ofwel in de Populierenlaan, waar Vantournhout gedumpt werd. Bakelants beweerde dat hij zich niets meer kon herinneren, nadat hij de parking aan het Middelheimziekenhuis was afgereden. De jury vond die uitleg volstrekt ongeloofwaardig, want hij had nog een coherent en ad rem gesprek aan de praatpaal gevoerd.

Bakelants werd dus schuldig bevonden aan roofmoord. Hij riskeert daarvoor vrijdag de levenslange opsluiting. De uitspraak zorgde voor tumult bij de familie van de beschuldigde. De nabestaanden verlieten daarom langs een andere uitgang het justitiepaleis.

