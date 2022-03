Zus van acteur Jean-Claude Van Damme werd slachtoffer van moordpoging met deegrol: “De vrouw die ik destijds was, heeft hij doodgedaan”

De zus zijn van acteur Jean-Claude Van Damme, alias de “Muscles from Brussels”, heeft Véronique Van Varenberg (62) er niet voor behoed om ei zo na doodgeslagen te worden door de man met wie zij gedurende 4 jaar geleefd heeft. “Frederic C. sloeg haar met een deegrol zo hard op het hoofd, dat een van de handvatten het begaf”, aldus het openbaar ministerie. “Dit was een moordpoging.”