Cijfers tonen dat leeftijd van motorrijders die verongelukken pak hoger is dan vroeger, en net nu komt gevaarlijk moment eraan

Komend weekend kunnen motorrijders op heel wat plaatsen in Vlaanderen opfrissingscursussen volgen. Die zijn ook nodig, bewijzen de cijfers. Vooral oudere motorrijders volgen die cursussen niet, terwijl de gemiddelde leeftijd van omgekomen motorrijders op tien jaar tijd met zeven jaar gestegen is. “Het is belangrijk dat motards zich goed voorbereiden voor ze weer de weg op gaan”, zegt verkeersinstituut Vias.