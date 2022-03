Donald Trump klaagt Hillary Clinton aan over presidentsverkiezingen 2016

De rechtszaak heeft betrekking op een lange lijst van ergernissen die de Republikeinse voormalige president herhaaldelijk heeft geventileerd tijdens zijn vier jaar in het Witte Huis na het verslaan van Clinton. En ook nu blijft Trump ten onrechte beweren dat zijn verkiezingsnederlaag in 2020 het resultaat was van wijdverspreide fraude.

In de aanklacht tegen Clinton wordt er gesproken van “afpersing” en “het samenzweren tot het verspreiden van schadelijke leugens”. De aanklacht eist een schadevergoeding. Trump zei dat hij “gedwongen was kosten te maken voor een bedrag dat tijdens het proces zal worden vastgesteld, maar dat bekend is als meer dan 24 miljoen dollar en nog steeds toeneemt, in de vorm van verdedigingskosten, juridische kosten en aanverwante kosten”.

Clinton zelf heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.

(sgg)