Opvallend: Mesut Özil om disciplinaire redenen uit selectie Fenerbahce gezet

Opvallend nieuws uit Turkije. Daar komt Mesut Özil (33) voorlopig niet meer in actie voor Fenerbahce. De Duitser is samen met Ozan Tufan disciplinair geschorst. Dat laat de club in een zeer korte mededeling weten.

In het korte statement van de club was geen ruimte voor een verklaring, Turkse media melden evenwel dat het mis is gegaan rond de thuiswedstrijd tussen Fenerbahçe en Konyaspor (2-1) afgelopen weekend. Özil werd na de eerste helft gewisseld en zou een heftige woordenwisseling met coach İsmail Kartal hebben gehad. Eerder werd in Turkije al gesteld dat Özil volgens Kartal fysiek niet capabel genoeg was om te spelen tegen Konyaspor.

Özil speelt sinds begin 2021 in dienst van Fenerbahçe, dat hem overnam van Arsenal. De club uit Istanbul staat momenteel derde in de Turkse competitie en Özil speelde dit seizoen al 22 wedstrijden mee, waarin hij acht keer scoorde.