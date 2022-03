Onze ouderen willen hun oude dag thuis spenderen, maar doen dat in woonzorgcentra: N-VA komt met visienota om hen de keuze te geven

N-VA wil dat mensen hun oude dag zo veel als mogelijk thuis kunnen spenderen. Zo lang het kan en zo lang zij dat zelf willen. Vandaag is de situatie anders. Op Litouwen na is er geen enkel ander OESO-land waar de oudere bevolking zo vaak in woonzorgcentra leeft als bij ons. “Terwijl de meeste mensen verkiezen thuis te blijven”, zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA).