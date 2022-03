Lopen, zelfstandig eten, voorkeuren ontwikkelen en soms al hele conversaties voeren. Geen pandemie die kon beletten dat Generatie 2020 tussen de 1ste en 2de verjaardag een enorme evolutie doormaakte. Hoe is dat bij ‘onze’ jongens en meisjes precies verlopen? En wat is er in de gezinnen zoal gebeurd? “Als ze ‘potvolkoffie’ zegt, moet ik mijn lach inhouden.”