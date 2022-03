Enkele weken geleden nog onderling in conflict, nu samen op één foto: deze staatshoofden begroeven (tijdelijk) hun strijdbijl

Alleen al de familiefoto is een statement van formaat: wij spreken met één stem. Een huzarenstuk, want de meeste excellenties staan wel degelijk naast of achter collega’s met wie ze eigenlijk liever níét op de foto zouden staan. “Op de rand van de afgrond is de opdracht duidelijk: zien dat je er niet samen in valt”, zeggen experts. “Dat je ondanks alle onenigheid één lijn volgt, mag je niet geringschatten.”