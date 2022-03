Kind en Gezin sluit kinderopvang Baloe na klacht over ‘ongepaste manier van straffen’: “Het gaat om heel ernstige feiten”

Uitbater is zich van geen kwaad bewust: “Drie maanden verplicht dicht, dit is een financieel drama”

Harelbeke

De kinderopvang uit de Rene Declercqlaan in Harelbeke wordt drie maanden geschorst na een klacht. Het agentschap Opgroeien onderzoekt een klacht rond ‘niet correct pedagogisch gedrag’ en ‘geen correcte manieren van straffen’. De uitbaatster was zich van geen kwaad bewust. “Drie maanden verplicht dicht, dit is een financieel drama.”