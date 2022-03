NAVO steekt militair een tandje bij na maand oorlog in Oekraïne, maar er verschijnen ook al barstjes in het verenigde front

Activering van “chemische en nucleaire verdedigingselementen” en extra troepen aan de Oekraïense grens. De oorlog in Oekraïne is een maand ver en de NAVO steekt militair een tandje bij. “President Poetin krijgt het tegenovergestelde van wat hij verwacht had”, zei president Biden na afloop van de top. “We zijn meer verenigd dan ooit.” Maar op Europees vlak zijn er toch nog wat barstjes in het front.