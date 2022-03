Weg naar WK ligt open voor Portugal na winst tegen Turkije: Cristiano Ronaldo voor vijf op een rij

Portugal heeft gedaan wat het moest doen in de halve finales van de WK-barrages: 3-1 winnen van Turkije. Dankzij doelpunten van Otavio, Jota en Nunes stoten Cristiano Ronaldo en co door naar de finale van de WK-barrage komende dinsdag. Daarin neemt Portugal het verrassend op tegen Noord-Macedonië, dat Europees kampioen Italië in extremis versloeg.

LEES OOK. Europees kampioen Italië dondert van roze wolk na nederlaag tegen Noord-Macedonië en mist het WK in Qatar

De tijd dat Portugal Cristiano ­Ronaldo en tien anderen was, is al even voorbij. Van Bruno Fernandes (Manchester United) over Bernardo Silva (Manchester City) tot Diogo Jota (Liverpool): de ploeg waarmee Fernando Santos aan de barragewedstrijd tegen Turkije begon, was er een om duimen en vingers bij af te likken. En dan startten jongens als Joao Felix en André Silva nog op de bank.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De man die tegen Turkije van goudwaarde bleek, was evenwel Otavio. Een genaturaliseerde Braziliaan van Porto, die op zijn 27ste nog maar aan zijn derde cap voor Portugal zat. Op het kwartier verzilverde de rechtsbuiten de sterke start van Portugal. Otavio was goed gevolgd op een schot van Bernardo Silva dat de paal raakte en duwde de rebound slim binnen. Cristiano en co. al vroeg op rozen.

© ISOPIX

Na de felle start van de Portugezen staken ook de Turken hun neus eens aan het venster. Veel verder dan een goeie kopkans voor Kutlu kwamen ze echter niet. Portugal herwon de controle, maar wervelde minder dan in de openingsfase. Tot Otavio op slag van rust zijn duivels nog eens ontbond. Na een knappe aanval – via een hakje van Ronaldo – belandde het leer aan de rand van de zestien bij de halve Braziliaan van Porto. Otavio schilderde de bal aan de tweede paal op het hoofd van Jota, die de 2-0 knap binnenkopte. De Portugezen leken dan al met anderhalf been in de finale te staan, tot Burak Yilmaz halfweg de tweede helft, na een knappe combinatie door het centrum, van dichtbij de aansluitingstreffer nette.

De Portugezen kregen het helemaal warm toen de bezoekers een kleine tien minuten voor tijd een strafschop kregen na een overtreding van José Fonte. Burak Yilmaz liet de kans liggen om zich tot de held van de avond te kronen, maar trapte de elfmeter te wild over. In het slot maakte Nunes er nog 3-1 van.

De Portugezen kregen het helemaal warm toen de bezoekers een kleine tien minuten voor tijd een strafschop kregen na een overtreding van José Fonte. Burak Yilmaz liet de kans liggen om zich tot de held van de avond te kronen, maar trapte de elfmeter te wild over. In het slot maakte Nunes er nog 3-1 van.