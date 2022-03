Noord-Korea testte “nieuw type” van ballistische raket

Het is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zelf die persoonlijk opdracht heeft gegeven tot de lancering van een “nieuw type” intercontinentale ballistische raket (ICBM) donderdag. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA vrijdag.

“De test van het nieuwe type intercontinentale ballistische raket Hwasongpho-17 van de strategische strijdkrachten van de Noord-Koreaanse Volksrepubliek vond plaats op 24 maart [...] onder het gezag van Kim Jong-un”, meldde KCNA in Seoel.

Het projectiel dat donderdag afgevuurd werd door Noord-Korea, is terechtgekomen in de exclusieve economische zone (EEZ) van Japan. De raket vloog gedurende 71 minuten en kwam in zee terecht op zo’n 150 kilometer van het Oshima-schiereiland, het meest zuidelijke deel van het eiland Hokkaido.

De Verenigde Naties hebben donderdag “met klem” de nieuwste rakettest van Noord-Korea veroordeeld.