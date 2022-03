Energiesector vraagt jaar uitstel voor nieuw elektriciteitstarief

De Vlaamse energieregulator VREG wil op 1 juli een nieuw tarief invoeren voor het gebruik van het distributienet van Fluvius. Met het ‘capaciteitstarief’ zal dat distributienet-tarief niet langer berekend worden op basis van de afgenomen hoeveelheid stroom, maar op basis van het piekverbruik.

Gezinnen meer laten betalen bij plotse, intensieve pieken spoort hen aan hun verbruik meer te spreiden. De techniek moet een miljarden-investering vermijden in het elektriciteitsnet, dat op piekmomenten zwaar belast dreigt te worden door de opkomst van warmtepompen en elektrische wagens.

Slecht moment

Maar voor velen komt het capaciteitstarief op een slecht moment. De Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) vraagt de VREG in een brief het capaciteits-tarief om technische en econo-mische redenen uit te stellen tot juli 2023.

De systemen zijn min of meer klaar, maar de testperiode is voor leveranciers ‘zeer kort’. Bovendien sturen de hoge energieprijzen de planning in de war. “Door de veelheid aan federale en regionale maatregelen zijn de operationele en de IT-diensten van de leveranciers overbevraagd. Denk maar aan de btw-verlaging op elektriciteit en gas of de uitbreiding en verlenging van het sociaal tarief”, zegt Marc Van den Bosch, de algemeen directeur van de FEBEG, in de brief. Fluvius sluit zich aan bij de vraag om het tarief niet in te voeren op 1 juli, blijkt uit een andere brief aan de VREG.