Vier op de tien motorrijders hebben geen specifiek rijbewijs

Vier op de tien motorrijders (42 procent) hebben nooit een specifiek rijexamen afgelegd. Dat blijkt vrijdag uit een studie van Vias Institute bij 3.000 Belgen. Bij de start van het motorseizoen is het daarom belangrijk dat motorrijders zich goed voorbereiden zodat ze veilig de weg op kunnen.

Een verklaring voor het lage cijfer is dat iemand die voor 1989 zijn rijbewijs B haalde, ook automatisch een volledig rijbewijs A kreeg. Tussen 1989 en 2011 werd dit enkel nog mogelijk gemaakt voor het rijbewijs type A1 (voor motoren met maximum 11kW en 125 cc). Na 2011 diende er, op enkele uitzonderingen na, altijd een rijexamen afgelegd te worden om eender welk A-rijbewijs te verkrijgen.

Daardoor zijn het vooral de oudere bestuurders (55-plussers) die geen specifiek examen hebben afgelegd. Die groep geeft ook aan het minst specifieke nascholingen en trainingen te volgen om hun vaardigheden op de motor te verbeteren of op peil te houden.

Omdat de meeste motorrijders hun motor pas na de winter van stal halen, pleit Vias ervoor dat ze zichzelf goed voorbereiden vooraleer ze terug de weg op gaan. Dat kan door de motor technisch terug helemaal op orde te zetten, de bandenspanning na te kijken en door de manoeuvres op te frissen.

Het aantal ingeschreven motors in ons land is de voorbije tien jaar met zowat 20 procent gestegen. Ondanks die stijging is het aantal ongevallen en overlijdens wel afgenomen, wat wijst op een verbeterde verkeersveiligheid van motorrijders.