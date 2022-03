Italiaans bondscoach Roberto Mancini na pijnlijke uitschakeling: “Geluk dat we op het EK hadden keerde ons nu de rug toe”

Voor de tweede keer op rij is Italië er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het WK. Bondscoach Roberto Mancini leidde de Azzurri vorige zomer nog naar EK-winst, maar de laatste maanden begon zijn team te kwakkelen. In de barrages was zelfs Noord-Macedonië (0-1) te sterk. “In het voetbal gebeuren er soms ongelooflijke dingen”, aldus Mancini.

“De teleurstelling is te groot om nu over mijn toekomst te praten”, reageerde Mancini na afloop van de wedstrijd. “Ik vind het heel erg voor mijn spelers, van wie ik nu nog meer hou dan in juli. De triomf van vorige zomer was het beste wat mij op professioneel vlak ooit is overkomen, dit is de grootste teleurstelling uit mijn carrière.”

Noord-Macedonië maakte in de tweede minuut van de blessuretijd het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij tweede schot op doel in de hele wedstrijd van de Noord-Macedoniërs was het bingo. Italië kon niet scoren uit zestien doelpogingen en zestien hoekschoppen. “In het voetbal gebeuren er soms ongelooflijke dingen”, ging Mancini verder. “We hebben er alles aan gedaan om te winnen. Praten over de wedstrijd is moeilijk nu.”

“Het geluk dat we vorige zomer hadden, keerde ons nu de rug toe, want er zijn tijdens onze wedstrijden soms ongelooflijke dingen gebeurd. We domineerden de kwalificatiegroep, hadden twee kansen om ons te plaatsen en we deden het niet.”

© AFP

Bondsvoorzitter Gravina: “Ik hoop dat Mancini bij ons blijft”

Volgt er een trainerswissel bij de Italiaanse nationale ploeg? Als het van de bondsvoorzitter afhangt alvast niet. “Dit is de wet van het voetbal”, reageerde bondsvoorzitter Gabriele Gravina nuchter. “Als je deel uitmaakt van de sportwereld, moet je dit ook accepteren.”

“De grote vreugde na het EK van vorige zomer blijft, maar deze nederlaag komt hard aan. We hadden het niet zien aankomen. Deze jongens zijn geweldig en zullen dat blijven. Een paar maanden geleden schonken ze ons land nog een droomprijs.”

© REUTERS

De bondsvoorzitter ging ook verrassend in op een structureel probleem in het Italaanse voetbal. “We moeten het probleem oplossen van onze jonge Italiaanse spelers die niet spelen. Amper 30 procent van de spelers in de Primavera (Italiaanse U19-competitie, red.) is Italiaans. Daar moeten we iets aan veranderen.”

Over de bondscoach dan. “Ik hoop dat Mancini bij ons blijft. Hij heeft een verbintenis getekend met het oog op een lange termijnproject. Ik hoop dat hij al het slechte aan deze uitschakeling overboord zal kieperen, net als alle andere Italianen. En dat hij aan het roer blijft om zijn werk bij het Italiaanse nationale team voort te zetten. Ik heb nog steeds veel energie”, aldus Gravina.