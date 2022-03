Maaseik

Een veertigjarige man uit Halle is woensdag gearresteerde in de Maaseikse brasserie Den Cleynen Keyser omdat hij zijn rekening van meer dan 80 euro niet wilde betalen. Na onderzoek bleek hij al 226 keer voor gelijkaardige feiten te zijn opgepakt. “Hij dronk twaalf zware biertjes, en had ook andere klanten een drankje op zijn kosten aangeboden.”