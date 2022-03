Jeffrey Epsteins ‘pedofieleneiland’ staat te koop

De twee eilanden van zedendelinquent Jeffrey Epstein staan te koop, dat liet Wall Street Journal weten. Great St. James en Little St. James, gelegen op de Amerikaanse Maagdeneilanden, maakten deel uit van Epsteins uitgebreide, wereldwijde vastgoedportefeuille en zijn voor 125 miljoen dollar op de markt gebracht.

De opbrengsten van de verkoop zullen onder andere worden gebruikt om de slachtoffers van Epstein te vergoeden en het beheer van zijn andere eigendommen te bekostigen. Epstein (66) pleegde in 2019 zelfmoord in een federale gevangenis van New York, terwijl hij zijn proces afwachtte over de beschuldiging van sekshandel.

Little St. James, door de lokale bevolking omgedoopt tot ‘Pedophile Island’, werd jarenlang gebruikt als uitvalsbasis door Epstein en zijn entourage. Denise George, procureur-generaal van de Amerikaanse Maagdeneilanden, beschuldigde Epstein in 2020 ervan zeventien jaar lang meisjes naar het eiland te hebben gebracht, om te verhandelen en te misbruiken. Sommigen waren niet ouder dan twaalf jaar.

De meisjes werden volgens George getraceerd op het eiland via een computersysteem. Ook staat in haar aanklacht dat Epstein een grootschalige zoekactie organiseerde toen een vijftienjarig slachtoffer al zwemmend van het eiland probeerde te ontsnappen, waarna ze haar paspoort bijhielden om ontsnapping te voorkomen.

Het herenhuis van Epstein op Little St. James. — © AP

Het eiland is volgens BBC News zo’n 36 hectare groot en bestaat uit een herenhuis met een grote slaapkamer en een douche voor 10 personen, vier gastenvilla’s, een helikopterlandplaats, een eigen aanlegsteiger, een benzinestation, twee zwembaden, drie privéstranden en een tikihut.

Het tweede eiland, Great St. James, telt zo’n 65 hectare en bleef grotendeels onaangeroerd. Epstein kocht dit eiland vlak voor zijn arrestatie in 2016, waarschijnlijk om zijn privacy te beschermen en zijn handel af te schermen van de buitenwereld.

Epstein zou in de loop der jaren een aantal hooggeplaatste gasten hebben verwelkomd in Little St. James, onder wie ook de Britse prins Andrew, die enkele weken geleden een schikking betaalde aan slachtoffer Virginia Giuffre, om zijn rechtszaak te beëindigen.