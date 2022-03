Bpost biedt personeel met financiële problemen een renteloze lening aan

Het postbedrijf is een van de eerste bedrijven in ons land die personeelsleden gaat helpen in tijden waarin zowat alle prijzen de pan uitswingen. “Bpost probeert een goede werkgever te zijn en maatregelen te nemen om de kosten te verlichten”, zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo in De tijd. “Daarom geven wij finan­ciële ademruimte tot 500 euro, die werknemers binnen twaalf maanden zonder intrest moeten terugbetalen.” Het is de interne werk­nemers-vzw Artisoc die de leningen aanbiedt.