Opnieuw Orpea-rusthuizen toegevoegd aan zwarte lijst

Het Agentschap Zorg en Gezondheid voegde zopas twee woonzorgcentra toe aan zijn ‘zwarte lijst’ van voorzieningen waar de zorg onvoldoende is: Vordenstein in Schoten en het vrij nieuwe De Bottelarij in Kortemark, beide met bovengemiddelde dagprijzen.

“In De Bottelarij was er geen voltijdse directie en vielen er gaten bij de verpleegkundige permanentie. Zo kunnen we de continuïteit van de zorg niet goed verzekeren”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid over de beslissing. “Ook in Vordenstein kon bijvoorbeeld twee weken lang de verpleegkundige permanentie niet verzorgd worden. Dat creëert problemen bij de zorg, de medicatieveiligheid en het bijhouden van de dossiers van de bewoners.”

Eerder werden twee andere rusthuizen van de groep op de zwarte lijst geplaatst: James Ensor (Oostende) en Park Lane (Antwerpen). Ook daar speelde onder meer een personeelstekort.

Volgens woordvoerder Marijke Verboven van Orpea zijn de problemen in Kortemark vooral materieel van aard, maar worden die aangepakt. En in Schoten speelt inderdaad een personeelstekort. “Maar het is structureel moeilijk om personeel te vinden. Er solliciteren zelfs geen mensen naar de vacatures die er zijn.”