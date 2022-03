Kind (4) zit twee dagen bij overleden moeder in huis in Nederland

Hulpdiensten hebben afgelopen zaterdag een vreselijk tafereel aangetroffen toen ze na een melding naar een woning in het Nederlandse Beverwijk gingen. In de woning troffen agenten een vierjarig jongetje aan bij het lichaam van zijn overleden moeder. Volgens de politie was de vrouw al twee dagen overleden.

Na het overlijden van de vrouw had het vier jaar oude jongetje zichzelf naar bed gebracht, omdat hij dacht dat zijn moeder sliep. “Hij hoopte dat ze nog wakker zou worden”, vertelt Sahrona, de zus van de overleden Mariska aan De Telegraaf. De volgende ochtend had het kind zo’n honger dat hij hondenbrokjes en koekjes is gaan eten, vertelt ze.

Opgevangen

De politie werd gealarmeerd door een ongeruste vriendin die al een paar dagen geen contact met Mariska kon krijgen. De politie spreekt van een menselijk drama. Een woordvoerder: ,”De vrouw is een natuurlijke dood gestorven. Het is verder geen zaak van ons. Het jongetje hebben we overgedragen aan familieleden. Heel verdrietig’’, meldt een politiewoordvoerder.

De kleuter werd ter plaatse onderzocht maar is inmiddels liefdevol opgenomen in het gezin van zijn tante Sahrona. “Met hem gaat het naar omstandigheden nu redelijk. Maar hij weet alles nog heel precies. Alle mogelijk hulpverlenende instanties zijn nu bezig hem te helpen dit enorme trauma te boven te komen.’’ Inmiddels is er een slaapkamer voor het kind ingericht.

Veel kwalen

Volgens Sahrona leed haar zus aan veel kwalen. “Mariska is overleden aan een hartstilstand als gevolg van trombose, een losschietende bloedprop. Ze leed aan suikerziekte en had aderproblemen.’’

Volgens Sahrona was een begrafenisverzekering te duur voor haar zus. “Dankzij crowdfunding kunnen we mijn neefje toch een waardig afscheid van zijn moeder geven. Als er geld overblijft, kopen we een bakfiets voor hem en mijn zoontje, die nu samen als broertjes opgroeien. Maar eerst gaan we die hele speciale, lieve Mariska zo mooi mogelijk de laatste eer bewijzen. Zij zal er altijd zijn in onze harten.”

Donderdagavond rond 22.00 uur is er al meer dan 16.000 euro opgehaald.