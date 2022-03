Ecuador en Uruguay plaatsen zich voor het WK, Peru voelt zich bestolen: “Iedereen die beelden zag, weet dat het doelpunt was”

Ecuador en Uruguay hebben zich in de nacht van donderdag op vrijdag verzekerd van deelname aan het WK in Qatar. Daardoor zijn er al 19 van de 32 ploegen bekend. Uruguay klopte Peru met het kleinste verschil (1-0) in een rechtstreeks duel. Bij Peru zijn ze razend over een niet-goedgekeurde goal.

In de absolute slotfase (minuut 96) van de wedstrijd tussen Peru en Uruguay een uiterst controversiële fase. De Uruguayaanse doelman leek met de bal in eigen doel te belanden, maar hield het leer volgens de scheidsrechter nog net op de doellijn. De refs beschikten niet over doellijntechnologie en beslisten om het doelpunt niet goed te keuren. Daardoor is Uruguay op één speeldag van het einde zeker van deelname aan het WK in Qatar.

Oordeel vooral zelf of de bal binnen was:

De Peruviaanse verdediger Alexander Callens vindt alvast dat zijn team duidelijk benadeeld werd. “We zijn bestolen”, aldus Callens. “De scheidsrechter zei dat de VAR het bekeken had, maar iedereen die de beelden zag weet dat het een doelpunt was.” Op Instagram reageerde aanvaller Paolo Guerrero furieus. “Met alle respect voor de arbitrage … Maar dit is niet eerlijk en het is niet acceptabel. Ze pakken ons de kwalificatie voor het WK af.”

Ecuador (ondanks 3-1-verlies tegen Paraguay) en Uruguay plaatsten zich als derde en vierde Zuid-Amerikaanse land voor het WK, dat eind dit jaar doorgaat in Qatar. Peru kan daar ook nog aanwezig zijn, als het de vijfde plaats op de laatste speeldag verzekert en de barragewedstrijd tegen een Aziatisch team (wellicht Australië of de Verenigde Arabische Emiraten) wint. Peru staat momenteel vijfde met 21 punten, Colombia zesde met 20 punten. Begin volgende week neemt Peru het nog op tegen Paraguay, Colombia moet naar Venezuela.

Uruguayaan Luis Suarez was uiteraard dolblij met de kwalificatie. — © EPA-EFE

Vierde WK voor Ecuador

Ecuador is er pas voor de vierde keer bij op een WK, na 2002, 2006 (beste resultaat met een achtste finale) en 2014. Uruguay kwalificeerde zich voor de vierde keer op rij voor een WK.

Koploper Brazilië (42 punten) en Argentinië (35 punten), alle twee nog ongeslagen na respectievelijk 16 en 15 wedstrijden, waren al langer zeker van hun WK-ticket. Brazilië was donderdag duidelijk met 4-0 te sterk voor Chili, dankzij doelpunten van Neymar (44’), Vinícius Júnior (45+1’), Philippe Coutinho (72’) en Richarlison (90’). Argentinië neemt het vrijdag op tegen rode lantaarn Venezuela.