Motorrijder in levensgevaar na botsing met geparkeerde wagen

Bij een frontale botsing tussen een motorfiets en een geparkeerd voertuig aan de Bautschoot in Eksaarde is vrijdagochtend een 21-jarige motorrijder uit Moerbeke-Waas levensgevaarlijk gewond geraakt.

De motard, die uit de richting van Moerbeke kwam en richting Lokeren reed, botste rond 5.40 uur frontaal op een kleine personenwagen die tegen de rijrichting in met draaiende motor op de weg stond. Volgens omwonenden was de bestuurder van de wagen in de buurt iets gaan afgeven. (Lees verder onder de video)

De motorrijder sloeg frontaal te pletter tegen de wagen. Omwonenden die de klap hadden gehoord, verwittigden de hulpdiensten. De politie sloot de hele straat af en organiseerde een verkeersomleiding.

In de buurt ging het gerucht dat de motorrijder op slag dood was maar de Lokerse politie ontkende dat en kon alleen bevestigen dat de jongeman met levensgevaarlijke verwondingen werd afgevoerd.

(Later meer)