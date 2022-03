Over een Belgische link gesproken: 18 (oude) bekenden geselecteerd voor wedstrijden tussen Congo en Marokko

Merveille Bope Bokadi feliciteert Selim Amallah met zijn wereldgoal tegen KV Kortrijk. Enkele dagen later zullen ze elkaars tegenstander zijn in een levensbelangrijke dubbele ontmoeting tussen Congo en Marokko. — © BELGA

Vrijdag en maandag kijken Congo en Marokko elkaar tweemaal in de ogen. De zenuwen staan strak gespannen, want de winnaar van de dubbele ontmoeting gaat naar het Wereldkampioenschap in Qatar. Beide landenteams kennen een grote Belgische aanhang en ook sportief is er sprake van een stevige link: niet minder dan 18 geselecteerden spelen of speelden in ons land.

De Congolese selectie telt drie spelers die vandaag actief zijn in de Jupiler Pro League. Samuel Bastien en Merveille Bokadi (Standard) worden vergezeld door Theo Bongonda. De 26-jarige aanvaller van KRC Genk hoopte lang op de Rode Duivels, maar koos uiteindelijk toch voor Congo en staat voor zijn eerste officiële wedstrijden in het shirt van les Léopards.

Daar stopt het niet, want maar liefst acht andere geselecteerden hebben een verleden in België. Velen onder hen deden het zelfs vrij tot zeer goed in de Belgische eerste klasse. Hieronder zetten we ze alfabetisch op een rijtje.

Yannick Bolasie (Rizespor, ex-Anderlecht)

Edo Kayembe (Watford, ex-Anderlecht en -Eupen)

Neeskens Kebano (Fulham, ex-Charleroi en -Genk)

Christian Luyindama (door Galatasaray uitgeleend aan Al-Taawoun, ex-Standard)

Chris Mavinga (Toronto, ex-Genk)

Chancel Mbemba (Porto, ex-Anderlecht)

Dieumerci Mbokani (Kuwait SC; ex-Anderlecht, -Standard en -Antwerp)

Paul-Jose Mpoku (Konyaspor, ex-Standard)

Tarik Tissoudali deed de netten trillen tegen RSC Anderlecht (1-0) en zorgde zo voor een levensbelangrijke driepunter. — © BELGA

Ook namens de tegenstander van Congo stapten drie spelers uit de JPL op het vliegtuig: OH Leuven-verdediger Sofian Chakla en twee matchwinnaars van de voorbije speeldag, Selim Amallah (Standard) en Tarik Tissoudali (Gent).

Verder bij Marokko: QPR-speler Ilias Chair, die in 2015 op het tweede niveau debuteerde bij Lierse, de Ferencváros-broertjes Ryan en Samy Mmaee, die elk een deel van hun jeugdopleiding bij Standard genoten en allebei ook voor een geel-blauwe Belgische club speelden (Ryan bij Waasland-Beveren, Samy bij STVV), en Sofyan Amrabat (Fiorentina). Die laatste was enkele jaren geleden 30 keer te zien in het shirt van Club Brugge.