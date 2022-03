Eerste vonnis na Operatie Sky: werkstraf voor ziekenhuismedewerkster, drie andere verdachten vrijgesproken

In Antwerpen is vrijdag voor het eerst een vonnis uitgesproken in een dossier dat voortkomt uit Operatie Sky. Ziekenhuismedewerkster Femke G. kreeg een werkstraf, drie andere verdachten werden vrijgesproken.

De zaak tegen de jonge onthaalmedewerkster Femke G. is de eerste in een reeks corruptiezaken die voortvloeien uit het kraken van de criminele chatapplicatie Sky ECC. Tijdens de zogenaamde “live fase” van Operatie Sky kon de federale politie in real time meelezen met de chatgesprekken van criminelen.

Zo ontdekten de speurders een groepschat waarin de gebruikers Python, Quick en Flip bespreken hoe ze havenarbeiders kunnen benaderen om hen te betrekken bij het binnentrekken van ladingen cocaïne. “In de groepschat wordt gesproken over een onthaalmedewerkster in een ziekenhuis, die toegang zou hebben tot het rijksregister”, aldus de openbare aanklager. “Er worden ook foto’s van Whatsappgesprekken gedeeld. Op een van die foto’s is de naam van Femke G. te zien.”

G. zou de adresgegevens van een Antwerpse havenarbeider hebben opgezocht op vraag van Jesse A. uit Zandhoven. Volgens het parket trad A. op als ronselaar voor de broers Gianni en Giorgi F., bekenden uit het drugsmilieu. Het parket wilde hen twee jaar achter de tralies.

Tegen Femke G. werd een gevangenisstraf van achttien maanden gevorderd, ronselaar Jesse A. riskeerde twee jaar. Voor een andere vermeende betrokkene, Bo G., doelman van Excelsior Rotterdam, vorderde het parket ook achttien maanden cel.

De rechtbank sprak de broers F. en Bo G. vrijdag over de hele lijn vrij, het vonnis werd niet volledig voorgelezen dus de motivatie voor die vrijspraak is nog niet duidelijk. Tijdens het proces hadden hun advocaten wel opgeworpen dat de processen-verbaal waaruit moest blijken dat de broers de gebruikers van bepaalde pins op Sky waren niet gevoegd waren in het dossier.

Jesse A., die bekentenissen had afgelegd, werd wel veroordeeld, hij kreeg drie jaar cel, deels met uitstel. Ziekenhuismedewerkster Femke G. moet niet naar de gevangenis, zij kreeg een werkstraf van 90 uur.

(sare)