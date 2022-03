Stomdronken West-Vlaming (26) eindigt in Gentse cel na nachtje feesten: “Herinner er mij weinig van”

Code oranje. Het signaal in februari om opnieuw stevig te feesten in nachtclubs. Een West-Vlaming (24) zakte naar Gent af en bleef tot in de vroege uurtjes feesten in de Charlatan. Op de Korenmarkt keek hij nadien nog wat dieper in het glas.

De man wilde overnachten in een jeugdhostel, maar niet zonder ook daar nog een feestje te bouwen. De politie kwam ter plaatse en toen liep het helemaal fout. De agressieve twintiger spuwde naar de agenten en deelde slagen uit. “Hopelijk krijgen jullie corona”, schreeuwde hij. Na een nachtje brommen in de cel, mocht hij beschikken.

Donderdag stond de twintiger met het schaamrood op de wangen voor de rechter: “Ik weet nog amper iets van die avond”. Op 28 april kent de dronkaard zijn straf. De Gentse procureur vorderde drie maanden celstraf en 400 euro boete.