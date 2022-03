Oekraïne: “Minstens 300 doden bij Russische aanval op theater in Marioepol”

Er zijn mogelijk ongeveer 300 mensen om het leven gekomen in het theater van Marioepol toen dat op 16 maart door de Russische strijdkrachten werd gebombardeerd terwijl honderden personen er beschutting zochten. Dat hebben de autoriteiten van de stad vrijdag gezegd. Ze baseren zich op het relaas van getuigen.

“We zouden heel graag geloven dat deze gruwel niet waar is, dat iedereen veilig is. Maar de getuigenissen van degenen die in het gebouw waren op het moment van deze terreurdaad zeggen iets anders”, klinkt het op de Telegramaccount van het stadhuis.