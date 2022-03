Zemst

De kerstactie van de Zemstse handelaars in december 2021 is ongewild een prijzenregen geworden. Door een fout tijdens het drukken en samenstellen van de krasloten, kwamen er maar liefst 758 winnende loten in omloop of ruim tien keer meer dan de 70 prijzen die de gemeente voorzien had. Een kost die oploopt tot ongeveer 80.000 euro.