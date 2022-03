Volgende Antwerp-sponsor haakt af: VINCI Energies zet reclame LED-boarding meteen stop en laat loge leeg tot eind dit seizoen

Na drie sponsors en een partner is er ondertussen nog een sponsor van Antwerp FC afgehaakt. VINCI Energies laat weten dat het zeker tot eind dit seizoen niet meer te zien zal zijn op de LED-boarding langs het veld en dat het haar loge op de Bosuil niet meer zal gebruiken.

Eerder deze week raakte al bekend dat Select Group, Descroes en Federale Verzekering hun sponsorcontract na dit seizoen niet verlengen vanwege de aanstelling van sportief directeur Marc Overmars. Ook de Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA zette de samenwerking met Antwerp on-hold. VINCI Energies volgt dat voorbeeld, maar laat weten dat het nog bekijkt of het volgend seizoen nog wil samenwerken met de club.

Met VINCI Energies trekt een vierde sponsor zich, na de aanstelling van Marc Overmars als directeur voetbalzaken, terug als partner van Antwerp. “Als inclusief en divers bedrijf keuren wij het gedrag van meneer Overmars ten stelligste af”, zegt CEO Marc Lemaire. “Iedereen verdient een tweede kans. Alleen komt die in het geval van Marc Overmars veel te snel voor ons. Voor alle duidelijkheid: ik besef dat wij als sponsor niks te zeggen hebben over de sportieve beslissingen die de club neemt. Ik kan alleen maar zeggen dat wij het op dit moment als bedrijf niet meer kunnen maken om met Antwerp geassocieerd te worden.”

Concreet heeft VINCI Energies gevraagd om niet meer zichtbaar te zijn op de LED-boarding in het stadion. Ook de loge die het bedrijf op de Bosuil heeft, zal voor de rest van het seizoen leeg blijven. “Of we Antwerp volgend seizoen nog sponsoren, zullen we met onze Raad van Bestuur bespreken”, aldus Lemaire

