Voormalig Argentijns international Hernan Crespo is nieuwe coach van Toby Alderweireld en Edmilson Junior

Al-Duhail, de Qatarese club van Toby Alderweireld en Edmilson Junior, heeft Hernan Crespo (46) donderdag aangesteld als nieuwe coach. De voormalige Argentijnse international (64 caps, 35 goals) is de opvolger van de Portugees Luis Castro, die mocht beschikken ondanks de recente eindzege in de Amir Cup.

Crespo werd eind vorig jaar ontslagen bij het Braziliaanse Sao Paulo. Sindsdien zat hij zonder club. Eerder was de ex-topspits als trainer aan de slag bij de jeugd van Parma, bij Modena, Banfield en Defensa y Justicia. Met die laatste club won hij in 2021 de Copa Sudamericana. Als speler trad Crespo aan voor onder meer Parma, Lazio Roma, Inter Milaan, Chelsea en AC Milan.

Edmilson Speler van de Maand

Edmilson Junior (ex-STVV en Standard) is verkozen tot Speler van de Maand maart bij Al Duhail. De Braziliaanse Belg scoorde onder meer in de bekerfinale een belangrijk doelpunt op assist van Toby Alderweireld. Na zeventien competitiewedstrijden zit hij aan zes goals en elf assists. In de beker scoorde hij één keer en deelde hij zes assists uit. Knappe cijfers.