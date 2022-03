Vliegtaks kost Belgische luchtvaartmaatschappijen 5 miljoen euro uit eigen zak

De vliegtaks werd donderdagavond in de plenaire Kamer goedgekeurd. Voor elke passagier die met een “luchtvaartuig” - passagiersvliegtuig, privévliegtuig, helikopter - vanop Belgische bodem vertrekt, zal de luchtvaartmaatschappij een taks moeten betalen. Het bedrag gaat van 2 tot 10 euro, afhankelijk van de vliegafstand.

Doorgerekend

In principe zal die taks worden doorgerekend aan de passagiers, maar de drie luchtvaartmaatschappijen wijzen erop dat ze die niet met terugwerkende kracht nog kunnen aanrekenen aan de passagiers die eerder al geboekt hebben voor een vlucht vanaf 1 april. Voor die passagiers zullen ze de belasting zelf moeten ophoesten. Het gaat volgens hen in totaal om 5 miljoen euro. En dat net op een moment dat “de sector tracht te herstellen van de COVID-19-pandemie, de duurste en zwaarste crisis in zijn geschiedenis”, zo klinkt het.

Bovendien heeft de taks geen positief effect voor het milieu, “aangezien het geld niet wordt geïnvesteerd in vooruitgang op het vlak van klimaat”, zo zeggen de drie maatschappijen nog. “Dit is weer geld dat we niet kunnen investeren in eigen initiatieven om richting CO2-neutraliteit te gaan.”

Betwistbaar

Nog volgens Air Belgium, Brussels Airlines en TUI fly is de invoering van de vliegtaks ook juridisch betwistbaar. “Ze is niet in overeenstemming met de aanbevelingen van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO”, zeggen ze. Volgens die aanbevelingen zou er na de goedkeuring in het parlement een termijn van minstens vier maanden moeten zijn om de boekingssystemen te kunnen aanpassen en de passagiers op de hoogte te brengen van de taks. Of er ook jurdische stappen komen, “wordt bekeken”.

De luchtvaartmaatschappijen betwisten voorts dat ze “geen opmerkingen” hadden bij de modaliteiten van de vliegtaks, zoals minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) donderdag in de Kamer zei. “We hebben uitdrukkelijk onze ernstige bezorgdheid geuit over de uitvoeringsmodaliteiten van de belasting”, zeggen ze. “We vroegen onder meer dat de aanvangsdatum van de inschepingstaks gebaseerd zou zijn op de datum van de reservering, en niet op de datum van de vlucht”. Dat was net om te vermijden dat ze een deel uit eigen zak zouden moeten betalen.

Taks

Alle luchtvaartmaatschappijen, niet alleen de Belgische, moeten vanaf 1 april een taks betalen per vertrekkende passagier. Die bedraagt 10 euro per passagier (vanaf 2 jaar) voor korteafstandsvluchten. Dat zijn vluchten naar bestemmingen die in vogelvlucht op maximaal 500 kilometer afstand liggen. Die afstand is “te rekenen vanaf het ARP (het middelpunt, red.) van de luchthaven met het hoogste jaarlijkse aantal passagiers van het land”, en dat is Brussels Airport. Voor middellangeafstandsvluchten (verder dan 500 kilometer, maar binnen de Europese Economische ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland) zal de taks 2 euro per passagier bedragen, voor langeafstandsvluchten 4 euro.

Het tarief is het hoogst voor de korteafstandsvluchten, “om passagiers te stimuleren om andere vervoermiddelen te gebruiken, en om passagiers meer bewust te maken van de relatief hogere externe kosten in de onmiddellijke omgeving (luchtvervuiling, broeikasgassen, geluidshinder, congestie) verbonden aan korte vliegreizen vanuit België”, zo staat in het wetsontwerp.

De taks zal niet gelden voor bijvoorbeeld transferpassagiers, bij afgeleide vluchten of militaire vluchten, of bij vluchten die op dezelfde luchthaven aankomen als ze vertrokken waren.

Minister Van Peteghem zei donderdag in de Kamer dat de taks geldt vanaf 1 april, maar dat luchtvaartmaatschappijen tot eind mei de tijd hebben om die bijdrage een eerste keer te betalen.

De vliegtaks kadert in de minitaxshift van de federale regering.