Zelenski haalt uit naar Orban tijdens EU-top: “Viktor, weet je wat er aan de hand is in Marioepol?”

Tijdens zijn videotoespraak voor de Europese staatshoofden en regeringsleiders is de Oekraïense president Volodimir Zelenski donderdagavond van leer getrokken tegen de Hongaarse eerste minister Viktor Orban. “Luister Viktor, weet je wat er aan de hand is in Marioepol?”, vroeg hij hem. Volgens Zelenski houdt Hongarije verder sancties tegen Rusland tegen.

Zelenski sprak de leiders over het lijden van zijn bevolking in de oorlog met Rusland. Hij dankte hen voor hun wapenleveringen en de Europese sancties tegen Rusland.

Aan het eind van zijn toespraak sprak Zelenski elk land apart aan. Eindigen deed hij bij Hongarije. “Ik wil eerlijk zijn, voor eens en voor altijd. Je moet zelf beslissen aan wiens kant je staat. Je bent een soeverein land”, richtte hij zich tot premier Orban, volgens een Engelse vertaling van de toespraak op Zelenski’s Facebookpagina.

Boedapest

De president verwees naar een bekend oorlogsmonument in Boedapest. Over een lengte van tientallen meters staan daar metalen schoenen aan de over van de Donau, als herinnering aan de Joodse mannen, vrouwen en kinderen die er tijdens de Tweede Wereldoorlog doodgeschoten werden. “Luister Viktor, weet je wat er aan de hand is in Marioepol?”, sprak Zelenski de Hongaarse premier aan. “Ga alstublieft naar de oever en zie hoe massamoorden ook vandaag nog kunnen gebeuren. Dat is precies wat Rusland begaat.”

“Die schoenen, dat zijn de mensen van Marioepol. Duizenden. En nu zijn ze er niet meer. En dan twijfel je om sancties op te leggen (aan Rusland)? Om al dan niet wapenleveringen toe te laten? Om handel te blijven drijven met Rusland? Er moet nu niet geaarzeld, maar wel beslist worden, we geloven in je. We hebben jouw steun nodig.”