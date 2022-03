NMBS leed vorig jaar 98,1 miljoen euro verlies: “Ook 2022 zal nog een moeilijk jaar worden”

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft vorig jaar, tijdens het tweede coronajaar, nog meer verlies geleden dan in 2020. Ook 2022 wordt nog moeilijk, zo verwacht ze, en er zal opnieuw overheidssteun nodig zijn om de pil wat te verzachten. Tegen 2024 zou het aantal passagiers weer op precoronapeil moeten zijn.

De NMBS vervoerde vorig jaar 171,8 miljoen treinreizigers, bijna een derde minder dan in 2019, voor corona. Ze had normaal een operationeel verlies geleden van 401,9 miljoen euro, maar dankzij overheidssteun kon dat beperkt worden tot een operationeel verlies van 98,1 miljoen euro.

In 2020 - dat begon met enkele normale maanden voordat de coronacrisis uitbrak - was er een operationeel verlies van 360 miljoen euro, of van 71,6 miljoen euro na overheidssteun.

“Ook 2022 zal op financieel vlak naar verwachting nog een moeilijk jaar worden”, zegt de NMBS vrijdag in een persbericht. Vooral de forse inflatie en de hoge energieprijzen wegen zwaar door. De spoorwegmaatschappij verwacht een nieuw operationeel verlies, van meer dan 200 miljoen euro. Ze rekent opnieuw op overheidscompensatie.

Op langere termijn is er optimisme. “We verwachten tegen 2024 opnieuw te kunnen aansluiten met het aantal reizigers van voor de coronacrisis, en vanaf 2023 opnieuw het aantal vrijetijdsreizigers van 2019 te bereiken”, luidt het. In 2019 vervoerde de NMBS een recordaantal van in totaal 253,4 miljoen reizigers.