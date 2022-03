Volgende week gedaan met het mooie weer: “Zaterdag kan je nog volop genieten van de zon, nadien weer eventjes voorbij”

Zaterdag halen we nog temperaturen tot 18 graden, vanaf zondag begint de temperatuur lichtjes te dalen. En tegen eind volgende week stijgt het kwik zelfs niet meer boven de 10 graden. “De voorbije periode was echt heel uitzonderlijk op het vlak van afwezigheid van neerslag en uren zonneschijn”, zegt weerman Frank Deboosere. “Maart was droog en zonnig. Deze maand zal dan ook in de klimatologie verdwijnen als een uitzonderlijk zonnige maand.”

Kouder

Dat het zo’n mooi weer was, heeft te maken met het feit dat we hele droge landlucht kregen. De volgende dagen verandert de windrichting en wordt er overgeschakeld naar noordelijke luchtstromingen, waaronder polaire lucht. “De naam zegt het zelf al: de temperatuur zal zakken”, aldus Deboosere.

“Zaterdag kan je nog volop genieten van de zon, nadien is dat weer eventjes voorbij. In eerste instantie gaan we richting normale temperaturen voor de periode van het jaar met zo’n 12 tot 13 graden. Nadien wordt het dan weer iets te fris met zo’n graad of 9. Dat zijn we niet meer gewoon.” Naast de dalende temperaturen wordt er ook meer neerslag verwacht, en dat vooral tijdens het tweede deel van volgende week.

“De lente is uitzonderlijk vroeg begonnen, maar dat het weer nu even minder wordt, is logisch: de lente komt in vlagen. En we zeggen niet voor niets: Laat het weer zijn zoals het wil, maar ontkleed u niet voor half april. De kans op maartse buien en aprilse grillen blijft dus nog groot”.