Twee wagens uitgebrand: politie start onderzoek

In de Gentstraat in Oostakker zijn donderdagnacht twee wagens beschadigd na een brand. Eén ervan stond in lichterlaaie en brandde volledig uit.

De brandweer kreeg vrijdagochtend rond 4 uur een melding van een wagen die in brand stond in de in de Gentstraat in Oostakker, tegenover het populaire Amerikaanse restaurant Uncle Sams. De eigenaar van de wagen verwittigde zelf de brandweer. Die kon helaas niet verhinderen dat de wagen volledig uitbrandde. Een voertuig dat voor de wagen geparkeerd stond, raakte ook zwaar beschadigd aan de achterkant. De Gentse politie is een onderzoek opgestart naar de brand.