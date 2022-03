Deal is rond: Mile Svilar (ex-Anderlecht) tekent voor vijf seizoenen bij AS Roma

Zijn contract bij Benfica, waar hij de voorbije seizoen voornamelijk voor het tweede elftal speelde, loopt in juni af. Bij AS Roma zal hij de concurrentie moeten aangaan met de Portugees Rui Patricio (34). José Mourinho wordt zijn nieuwe coach.

Svilar is de zoon van voormalig Antwerp-doelman Ratko Svilar en is geboren in Antwerpen. Hij doorliep alle Belgische jeugdreeksen, maar koos uiteindelijk voor zijn vaderland. In september 2021 speelde hij zijn eerste interland voor Servië.

In 2017 trok Svilar van Anderlecht naar Benfica, waar hij nooit volledig kon doorbreken. Hij kwam uit bij de reserveploeg van Benfica in de Portugese tweede klasse.