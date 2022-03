Jurgen Bakelants veroordeeld tot 30 jaar cel voor roofmoord op Raymond Vantournhout

Het Antwerpse hof van assisen heeft Jurgen Bakelants (27) na bijna drie uur beraadslaging veroordeeld tot dertig jaar opsluiting en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor de roofmoord op Raymond Vantournhout (75) uit Stabroek. Hij had vier jaar geleden de Volkswagen Passat van de zeventiger gestolen en had hem daarbij zware slagen toegebracht. Het slachtoffer was twee weken later aan het opgelopen hersentrauma overleden.