Ierse minister van Buitenlandse Zaken geëvacueerd tijdens toespraak in Belfast

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney is vrijdag wegens een veiligheidsalarm geëvacueerd toen hij in Noord-Ierland een toespraak hield op een evenement in het kader van het vredesproces, zo meldt een regeringswoordvoerder.

“De Noord-Ierse politie verklaarde dat er sprake was van een veiligheidsincident terwijl minister Coveney een toespraak hield in het Houben Centre in Belfast,” aldus een woordvoerder van het Ierse Ministerie van Buitenlandse Zaken in Dublin.

“De minister en zijn team zijn naar een veilige locatie gebracht en de PSNI, de Noord-Ierse politie, doet haar werk,” voegde hij eraan toe.

Volgens ITV werd een bestelwagen gekaapt en werd de chauffeur onder schot gedwongen het voertuig naar het gemeenschapscentrum te rijden waar Simon Coveney zich bevond. Er werd niet gezegd wat er met het busje gebeurd is.

In een tweet zei de minister dat hij “bedroefd en gefrustreerd was dat iemand is aangevallen”. Hij was uitgenodigd om te spreken op het evenement dat door de John and Pat Hume Foundation was georganiseerd.

De katholieke John Hume was, gesteund door zijn vrouw Pat, een van de architecten van de Goede Vrijdag-vredesakkkoorden van 1998 in Noord-Ierland, dat een einde maakte aan 30 jaar bloedige onrust in de Britse provincie tussen voornamelijk katholieke republikeinen die een Ierse hereniging wilden en protestantse loyalisten die trouw bleven aan de Britse kroon.

Het incident gebeurt net op een moment dat terreurniveau in Noord-Ierland dinsdag voor het eerst sinds 2010 verlaagd werd van “ernstig” naar “substantieel”.