“De oorlog in Oekraïne heeft de noodzaak van doorgedreven kennis stevig benadrukt.” En daarom vond in Universitair Ziekenhuis Gent een bijeenkomst plaats om de kennis over de noodplannen bij aanvallen met chemische, biologische, radiologische of nucleaire wapens (kortweg: CBRN-wapens) op te frissen.