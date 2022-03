België stoot door naar wereldfinale Bocuse d’Or

Het team van chef Sam Van Houcke is donderdagavond in Boedapest in de Europese competitie van de Bocuse d’Or op de tiende plaats geëindigd. Daarmee stoot ons land nipt door naar de wereldfinale van deze Olympische Spelen van de gastronomie. De finale staat voor begin volgend jaar gepland in Lyon, de heimat van Paul Bocuse. “Dan gaan we sowieso alles geven, voor hopelijk een plaats bij de beste vijf”, zegt teamwoordvoerster Barbara Dhondt.

In november vorig jaar won Van Houcke, die in Gent het restaurant Maste uitbaat, de Belgische voorrondes voor deze prestigieuze kookwedstrijd. Zijn team in Boedapest bestond verder, onder meer, uit commis Tristan Bauwens, coach Archibald de Prince en president Lode De Roover. Die twee laatsten moesten ervoor zorgen dat Van Houcke zich in de aanloop naar en tijdens de wedstrijd enkel op het koken moest concentreren. De Roover, chef bij Fleur de Lin in Zele, vertegenwoordigde ons land al op de wereldfinales van 2017 en 2019. In 2019 haalde het Belgische team in Lyon de achtste plaats.

Met 1.497 punten werd ons land donderdag tiende in Boedapest, en enkel de tien beste mogen door naar de finale. De eerste plaats was voor Denemarken, dat 1.974 punten scoorde. De Scandinavische landen scoren traditioneel goed in deze competitie. Gastland Hongarije, Noorwegen, Zweden en IJsland vervolledigen de top-5.

“We zijn superblij, zeker na de coronaperiode”, zegt Dhondt. De ambities blijven groot bij het Belgische team. “We zijn al begonnen met de eerste voorbereidingen voor de finale”, zegt Dhondt. “Maandag zitten we alweer samen voor een debriefing, om na te gaan waar het nog beter kan. En al is nog niet duidelijk wat de thema’s worden tijdens de finale in Lyon, we treffen alvast de nodige voorbereidingen.”

De Bocuse d’Or-wedstrijd werd opgericht door gerenommeerd chef-kok Paul Bocuse in 1987 en laat om de twee jaar 24 chef-koks uit de hele wereld het tegen elkaar opnemen. In totaal heeft België sinds de oprichting van de wedstrijd zes medailles gewonnen, maar de laatste dateert alweer van 1999. Toen won Ferdy Debecker brons.