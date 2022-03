Interim-trainer ADO begrijpt vraag niet… en begint over relatieproblemen met zijn vrouw: “We hebben interne struggles”

Franken werd gevraagd naar zijn ’interne struggles’. Daarbij doelde de vraagsteller op het feit dat hij als assistent de rol van de ontslagen Ruud Brood heeft overgenomen. Iets wat hem vanwege zijn samenwerking met Brood mogelijk in gewetensnood had kunnen brengen.

“Mijn vrouw zegt dat ook tegen mij: we hebben interne struggles”, antwoordde Franken bloedserieus. “We zijn al een tijdje samen en ze vraagt ook aan me of ik gelukkig ben thuis, dat soort dingen. Maar ik bespreek dat gewoon met haar. We zijn daar heel open in. Die struggles heb ik thuis dus wel, ja”, aldus Franken, om daar later nog aan toe te voegen dat hij en zijn vrouw de deur plat lopen bij de relatietherapeut.

Toen de interviewer de nieuwe coach van ADO duidelijk maakte dat hij doelde op zijn band met Brood, haalde Franken zijn schouders op en gaf hij opnieuw heel eerlijk antwoord. „Een coach is ’hired to be fired’. Dat hoort bij het leven van een trainer. Natuurlijk hoop je dat het zolang mogelijk duurt, maar het is ’part of the job’.”