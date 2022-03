“VN beschikken over bewijzen van Russische oorlogsmisdaden”

Het VN-Bureau voor de Mensenrechten heeft duidelijke bewijzen gedocumenteerd van Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dat heeft het hoofd van het Oekraïnekantoor, Matilda Bogner, vrijdag via een videoverbinding laten weten tijdens een briefing van de VN in Genève. Het is echter nog niet mogelijk een definitief oordeel te vellen, zo zei ze.