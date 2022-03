Eerste nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen komt op Linkeroever

Eerste vluchtelingen zullen midden april hun intrek in het nooddorp kunnen nemen. Er is plaats voor zeshonderd mensen. Dat aantal kan opgetrokken worden naar duizend. Dat zei burgemeester Bart De Wever (N-VA). “We moeten nu handelen, want anders zijn we te laat”, aldus de burgemeester. “Er is een oorlog bezig. Deze mensen hebben opvang nodig. Dan moet je geen vragen stellen en gewoon doen. Punt. Dit is nog maar het begin.”

Eén woonunit zal 55 vierkante meter leefruimte hebben met twee slaapkamers en keuken. Er komt een medische post, mét psycholoog, en de stad bekijkt momenteel of er ook onderwijs kan worden aangeboden.

“We weten dat er een humanitaire crisis op ons af komt en we gaan ons zo goed mogelijk organiseren”, vertelt burgemeester Bart De Wever. Als partner koos de stad voor E-demonstrations, een bedrijf gespecialiseerd in containerbouw dat zijn nut reeds heeft bewezen tijdens de pandemie.

“Het is een zeer kostelijke aangelegenheid. Momenteel hebben wij zes miljoen euro vrijgemaakt”, vertelt De Wever. “Aangezien er op hoger niveau nog geen beslissingen werden genomen, hebben wij zelf de knoop doorgehakt. Het schepencollege wou niet langer wachten.”

De stad wil zo vooral vermijden dat huisjesmelkers vrij spel krijgen en wil daarom zelf de woningmarkt op trekken op korte termijn. “De snelheid waarmee de plannen concreet worden, is een mirakel”, stelt De Wever. “Half april moet het klaar zijn, elke dag telt.”

De stad wordt dus huisbaas van de vluchtelingen. Voor de huurprijs is er op Vlaams niveau een referentieprijs opgesteld. Het is voor de burgemeester enorm belangrijk de vluchtelingen “in de mate van het mogelijke, te integreren in onze maatschappij door hen aan een job te helpen.” Daarom komt het dorp vlakbij het openbaar vervoer en verschillende winkels. Door mensen aan werk te helpen, wil de stad vermijden dat alle vluchtelingen hun huurgeld moeten betalen van een leefloon.