Drie jaar cel geëist tegen Jan Fabre: “Hij toont geen schuldinzicht. Hij blijft ontkennen en minimaliseren”

“De verklaringen zijn overtuigend”, zegt het openbaar ministerie. ‘Het is duidelijk. Er was een angstcultuur en bedreigende omgeving. De welzijnswet is zeker van toepassing wat betreft de fotoshoots. Het was bovendien niet duidelijk of die in een werkcontext doorgingen.

“Alles bevestigt dat zo’n cultuur aanwezig was in gezelschap. Er zijn ook veel meer slachtoffers. Elke werknemer die er ooit was, heeft in die context moeten werken. Zij zijn allemaal mee slachtoffers.’”Tenlastenleggingen over pesterijen en ongewenst seksueel gedrag zijn daarom duidelijk bewezen volgens het openbaar ministerie.

“Wat betreft aanranding van de eerbaarheid was er opnieuw een geloofwaardige verklaring. Een typerend verhaal voor het dossier.”

“Fabre toont geen schuldinzicht. Hij blijft ontkennen en minimaliseren. Uit recentere rapporten blijkt dat hij zich nog steeds zo gedraagt. Hij ondervraagt nieuwe werknemers over wat ze zeggen. Hij blijft misbruik maken van machtspositie. Decennialang.”

“Het gaat om ernstige feiten van grensoverschrijdend gedrag. Erger kan ik niet voorstellen. Er is een enorme emotionele impact.”

