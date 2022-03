Rode Duivels verloren geen enkele oefenmatch meer sinds … allereerste interland onder Roberto Martinez in 2016

Hoe dan ook komen de Rode Duivels zaterdagavond met een onuitgegeven elftal aan de aftrap in Ierland. Sterk genoeg om de Ieren te kloppen? Normaal wel. Verliezen de Belgen niet tegen Ierland? Dan zijn ze zestien oefenwedstrijden op rij ongeslagen. Niet van groot belang, maar hoe dan ook is dat een straffe reeks en het is ook mede dankzij die zeges dat ons land al sinds september 2018 op nummer één van de FIFA-ranking staat.