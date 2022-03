Moeder en dochter dood aangetroffen in woning in Kraainem

In Kraainem, bij Brussel, zijn een moeder en haar 17-jarige dochter dood aangetroffen. Het parket Halle-Vilvoorde geeft voorlopig geen commentaar.

Coline (17) en haar moeder Magali zijn donderdagavond dood aangetroffen in hun huis in Kraainem. Ze zijn met geweld omgebracht. De vrouw, moeder van Coline, en haar man leefden al jaren gescheiden. Ze had wel een nieuwe vriend, zo melden verschillende Waalse media.

Volgens de vader van Coline zou de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw opgepakt zijn voor verhoor. Het parket wil dat voorlopig niet bevestigen.

De klasgenoten van Coline, die school liep aan het Don Bosco Insituut in Sint-Pieters-Woluwe, zijn vrijdagochtend ingelicht van het drama.

