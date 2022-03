Enorme ijsberg breekt af van Antarctica

In het oosten van Antarctica is een enorme ijsberg afgebroken. De 1.200 vierkante kilometer grote kolos zou medio maart de verbinding met het vasteland hebben verloren, Dat meldt The Guardian vrijdag op basis van poolonderzoekers. Eerder had het Amerikaanse National Ice Centre bevestigd dat de ijsberg, voorheen bekend als de Conger Ice Shelf, was losgeraakt.

Volgens NASA-deskundige Catherine Colello Walker gaat het om “een van de meest significante breuken in Antarctica sinds het begin van de jaren 2000”. Hoewel de onderzoekster geen grote gevolgen verwacht, waarschuwde ze dat het “een teken is van wat komen kan.”

De Conger Ice Shelf was al sinds ongeveer 2005 aan het krimpen, maar slechts heel geleidelijk. “Pas in het begin van de jaren 2020 nam het tempo aanzienlijk toe”, aldus Walker. Op 4 maart van dit jaar was het oppervlak van de ijsberg nog maar half zo groot als in januari. Volgens satellietgegevens begon de kolos kort daarna te bewegen.

Matt King, die aan het hoofd staat van een Antarctisch onderzoekscentrum in Australië, gaat er niet van uit dat het afbreken van de ijsplaat zal leiden tot een sterke stijging van de zeespiegel, omdat de gletsjer erachter klein is. “Maar we zullen meer ijsplaten zien afbreken door de opwarming van de aarde”, zei King tegen The Guardian. “We zullen enorme ijsbergen zien afbreken, veel groter dan deze, genoeg om het mondiale zeeniveau aanzienlijk te doen stijgen.”

Oost-Antarctica heeft momenteel te kampen met “uitzonderlijke en ongekende hitte”, aldus de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Op 18 maart werd min 12,2 graden gemeten op het onderzoeksstation Concordia. Dit is 40 graden warmer dan het gemiddelde voor deze regio in deze tijd van het jaar, en 20 graden meer dan het vorige record in maart.

De hele regio wordt eigenlijk beschouwd als de droogste, winderigste en koudste regio ter wereld. De reden voor de ongekende temperaturen was een “atmosferische rivier”, legden meteorologen uit. Een atmosferische rivier is een band van met vocht verzadigde lucht enkele kilometers boven het aardoppervlak die warmte en vocht transporteert. Meer onderzoek is nu nodig, benadrukten vele deskundigen - ook om een mogelijk verband met het afbreken van het ijs te verduidelijken.