Gigantische rookpluim boven Djedda na aanval op Saoedisch oliedepot

De Jemenitische Houthi-rebellen zeggen met raketten en drones aanvallen uitgevoerd te hebben op de Saoedische stad Djedda, waar zondag de komende Formule 1-race wordt gehouden. Onder meer in een complex van de staatsoliemaatschappij Saudi Aramco is brand uitgebroken, melden Saoedische staatsmedia. Na een explosie was vanaf het racecircuit een enorme rookwolk te zien.